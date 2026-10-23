Как сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, суд Новокузнецка признал 28-летнюю местную жительницу виновной в покушении на умышленное уничтожение имущества и назначил ей год принудительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства .