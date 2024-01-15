Музей космонавтики в Москве закроют на ремонт с 5 по 8 февраля

Специалисты начнут ремонтировать Музей космонавтики в конце января. На фоне реконструкции изменят расписание работы некоторых экспозиций с 22 января по 4 февраля — будет доступна лишь часть из них, а в период с 5 по 8 февраля музей будет полностью закрыт.