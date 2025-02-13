Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Слуцкий предложил провести для мигрантов повторный экзамен по русскому

Слуцкий предложил провести для мигрантов повторный экзамен по русскому

РЕН ТВ Слуцкий предложил провести для мигрантов повторный экзамен по русскому ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил провести повторный экзамен по русскому языку, истории России и законодательству страны для мигрантов, получивших сертификаты от коммерческих организаций.

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Комментарии
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Boris Borisov
Проведи экзамен для своих депутатов в думе с их инциНдентом, сКУРпулёзностью, ста, трёхста, девятиста и полным неумением склонять числительные !
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