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Как без мороки завести бегунок на молнию с помощью вилки

Как без мороки завести бегунок на молнию с помощью вилки

При пошиве или ремонте одежды и рюкзаков, приходиться вшивать новую молнию. Подобрать ее сразу нужной длины удается редко, поэтому часто покупается змейка наотрез, без верхнего и нижнего ограничителей.

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