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На Тихоокеанском флоте завершился северный завоз топлива и ГСМ на отдалённые посты и маяки

На Тихоокеанском флоте завершился северный завоз топлива и ГСМ на отдалённые посты и маяки

Топливо доставлено на 30 отдельных подразделений, дислоцированных на побережьях Охотского и Берингова морей Тихого океана, в том числе на острова Врангеля, Беринга и мыс Шмидта.

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