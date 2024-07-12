Финансист Сергейчик: закредитованные люди легко меняют работу ради прибавки

Закредитованность сотрудника не удерживает его на одном месте. Напротив, люди с большими долгами готовы сменить место работы даже ради скромной прибавки к зарплате, заявил глава дирекции финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ Михаил Сергейчик.