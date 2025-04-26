График выплат пенсий в мае изменится: когда россияне получат деньги

График выплат пенсий россиянам изменится из-за майских праздников. Подробности член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина агентству "РИА Новости" 26 апреля 2025 года.
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