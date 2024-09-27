«Берлин был потерян для нас»

Парашютисты американской 101-й дивизии приземляются на поле в Голландии. 17 сентября 1944 г. Общая ситуация В конце августа 1944 года немецкая группа армий «Б», которую возглавил фельдмаршал Модель, отходит из Северной Франции к границам Германии на линию Зигфрида (Операция «Кобра»: поражение немецкой армии в Северной Франции).