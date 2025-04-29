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Баранец сказал жёстко, не понравится многим: "Враг ходит по нашим коридорам". Россия не закрыла важнейший вопрос

Баранец сказал жёстко, не понравится многим: "Враг ходит по нашим коридорам". Россия не закрыла важнейший вопрос

Смерть генерала Ярослава Москалика показала, что Россия до сих пор не закрыла важнейший вопрос. Виктор Баранец сказал жёстко, но допустил, что его выступление не понравится многим: "Враг ходит по нашим коридорам".

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