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Ираола о 1-м голе «Реала» в ворота «Райо»: «Половина игроков подумала, что мяч отдадут нам. Лежена сбили, мы подумали, что это фол»

Ираола о 1-м голе «Реала» в ворота «Райо»: «Половина игроков подумала, что мяч отдадут нам. Лежена сбили, мы подумали, что это фол»

В 36-м туре Ла Лиги «Реал» на своем поле обыграл «Райо Вальекано» (2:1). Счет в матче на 31-й минуте открыл Карим Бензема.

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