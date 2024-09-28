«Жесткие меры»: Сергей Меликов о работе по контролю за АЗС в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что после произошедшего в прошлом году взрыва на АЗС руководство республики определило жесткие меры по соблюдению техники безопасности владельцами заправки, однако многие из них все равно их нарушают.
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