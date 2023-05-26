Глава Республики Сербской Додик считает оплату российского газа в рублях допустимой

Глава Республики Сербской Милорад Додик считает оплату российского газ в рублях возможной. Как сообщает сайт РИА Новости, такое мнение было озвучено в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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