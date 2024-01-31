Московская компания займётся реорганизацией бывшей промзоны «Огородный проезд»

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столица заключила соглашение о реорганизации трёх участков бывшей промзоны «Огородный проезд» по программе комплексного развития территорий (КРТ).
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