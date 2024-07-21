SUSANIN
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SUSANIN

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Житель Сарапула пытался спрятать нож, которым сожительница убила его мать

Житель Сарапула пытался спрятать нож, которым сожительница убила его мать

Сарапул. Удмуртия. Жителя Сарапула подозревают в укрывательстве особо тяжкого преступления. Мужчина решил отвести тень подозрения правоохранительных органов от своей сожительницы, которая зарезала его мать.

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