Житель Сарапула пытался спрятать нож, которым сожительница убила его мать

Сарапул. Удмуртия. Жителя Сарапула подозревают в укрывательстве особо тяжкого преступления. Мужчина решил отвести тень подозрения правоохранительных органов от своей сожительницы, которая зарезала его мать.
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