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Телефонные мошенники выманили у двух петербуржцев свыше 9,4 млн рублей

Телефонные мошенники выманили у двух петербуржцев свыше 9,4 млн рублей

Жертвами телефонных мошенников стали пожилые мужчина и женщина из Санкт-Петербурга. Последней начали звонить неизвестные, которые убедили женщину, что они представители силовых ведомств и ей необходимо обналичить свои накопления и передать их курьерам.

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