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T2 объявил тендер на PR-поддержку в соцсетях стоимостью 400 млн рублей

T2 объявил тендер на PR-поддержку в соцсетях стоимостью 400 млн рублей

Оператор связи T2 (ООО «Т2 Мобайл») проводит тендер на оказание услуг по PR-поддержке в социальных медиа.

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