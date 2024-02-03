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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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    Кедми АБСОЛЮТНО ПРАВ! И Наш тоже всю эту кодлу предупредил, что им немного не поздоровится, если они сунутся в Россию!Это учения НАТО? ...

Это учения НАТО? Или маневр по вторжению в РФ?

Это учения НАТО? Или маневр по вторжению в РФ?

После того, как Яков Кедми превратился из завсегдатая Вечера с Владимиром Соловьевым в опального политолога из Израиля, в принципе, ничего хорошего о нас он больше не говорил.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Узнаем, как всегда, с задержкой.
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11 час.
Олег Самойлов
Кедми АБСОЛЮТНО ПРАВ! И Наш тоже всю эту кодлу предупредил, что им немного не поздоровится, если они сунутся в Россию!
Ответить
10 час.

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