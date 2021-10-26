Как сэкономить на электричестве: 10 простых, но работающих советов

Traveller

Утомили такие афтыри. Разница в потреблении между А и А+++ за год составит в 3-х комнатной квартире с 4-мя жильцами аж (барабанная дробь!!!) 1,7 (один и семь десятых) квт. Да, и заднюю стенку холодильника давным давно в качестве радиатора НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ. Эти гадкие корейцы с китайцами для этого поднапрягли боковые стенки холодильника.