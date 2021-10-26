Львиная доля затрат практически каждого россиянина уходит на оплату ЖКХ. Особенно ценник растет в холодное время.
Как сэкономить на электричестве: 10 простых, но работающих советов
Комментарии
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Traveller
Утомили такие афтыри. Разница в потреблении между А и А+++ за год составит в 3-х комнатной квартире с 4-мя жильцами аж (барабанная дробь!!!) 1,7 (один и семь десятых) квт. Да, и заднюю стенку холодильника давным давно в качестве радиатора НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ. Эти гадкие корейцы с китайцами для этого поднапрягли боковые стенки холодильника.
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