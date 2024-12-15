Ученые развеяли миф о бесполезности рыбных консервов

Результаты исследования, опубликованные в Scandinavian Journal of Public Health подтверждают: при соблюдении правильной технологии производства рыбные консервы сохраняют до 90% своих питательных свойств, включая важные белки, витамины и микроэлементы.
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