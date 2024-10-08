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Царьград

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Зеленский: Украина доработает "план победы" и обнародует его

Зеленский: Украина доработает "план победы" и обнародует его

В этом Киеву помогут союзники в Вашингтоне.Президент Украины Владимир Зеленский пообещал доработать "план победы" и сделать его публичным.

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