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Рекордный выброс солнечной плазмы: что это значит для Земли?

Рекордный выброс солнечной плазмы: что это значит для Земли?

Рекордный выброс солнечной плазмы: что это значит для Земли? Ирина Валькова25 февраля 2025 года астрономы Северо-Кавказского федерального университета зафиксировали мощный выброс солнечной плазмы, отнесенный к классу X – самому высокому уровню интенсивности солнечных вспышек.

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