❗️⚡️На фоне обострения оперативно-стратегической обстановки на Корейском полуострове КНДР вновь перекрывает автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей.
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❗️⚡️На фоне обострения оперативно-стратегической обстановки на Корейском полуострове КНДР вновь перекрывает автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей.