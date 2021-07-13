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Цели Грефа или фраза глубокого уважения Джета Ли к Николаю Островскому

Цели Грефа или фраза глубокого уважения Джета Ли к Николаю Островскому

Противостояние грефов и общества выражается через культуру. Ее у нас пытаются отнять. Как и память.

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Yvan
План Даллеса никто из врагов России не отменял.
Александр
Путин написал статью о похожести русских и украинцев. Но в чем похожесть русских и пиндосов, и опиндосившихся пока еще, и главное, процветающих, граждан России? Может, Минобр разъяснит?

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