Цели Грефа или фраза глубокого уважения Джета Ли к Николаю Островскому

Максим БарщевскийПолитикаЦели Грефа или фраза глубокого уважения Джета Ли к Николаю Островскому Противостояние грефов и общества выражается через культуру. Ее у нас пытаются отнять. Как и память.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьYvanПлан Даллеса никто из врагов России не отменял.ААлександрПутин написал статью о похожести русских и украинцев. Но в чем похожесть русских и пиндосов, и опиндосившихся пока еще, и главное, процветающих, граждан России? Может, Минобр разъяснит?Комментировать
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