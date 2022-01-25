Из известного клуба в Москве эвакуировали 25 человек из-за возгорания фритюра

В Москве во вторник, 25 января, произошло возгорание в музыкальном заведении. По данным источника «360» в экстренных службах, речь идет о популярном клубе «Китайский летчик Джао Да», который находится по адресу: Лубянский проезд, дом 25, строение 1.
В Москве во вторник, 25 января, произошло возгорание в музыкальном заведении. По данным источника «360» в экстренных службах, речь идет о популярном клубе «Китайский летчик Джао Да», который находится по адресу: Лубянский проезд, дом 25, строение 1.
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