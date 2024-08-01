Армянин, осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда, получил по заслугам

В Армении осквернившего памятник блокадникам в Ереване осудили на год заключенияСтало известно, что ереванец Самвел Ширинян признан виновным по статье о публичных заявлениях, направленных на возбуждение ненависти, дискриминации и нетерпимости.
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