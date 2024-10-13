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Медведев высмеял новость об установленной личности Джека-потрошителя

Медведев высмеял новость об установленной личности Джека-потрошителя

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял сообщение о том, что «в очередной раз» была установлена личность серийного убийцы Джека-Потрошителя, который действовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона в 1888 году.

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