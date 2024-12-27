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Восстановление кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией: €30 млн и 7 месяцев

Восстановление кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией: €30 млн и 7 месяцев

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