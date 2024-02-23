В Красноярске раскрыли убийство 25-летней давности из-за долга в 20 тысяч рублей

В Красноярске следователи раскрыли убийство, произошедшее 25 лет назад. По данным следствия, в 1998 году обвиняемый задолжал своему знакомому денежную сумму в размере 20 миллионов (неденоминированных) рублей.
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