«Первое, что ты испытываешь – это восторг». 60 лет полёту в космос Валентины Терешковой

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и космонавты Валентина Терешкова, Павел Попович и Юрий Гагарин на трибуне мавзолея Ленина на Красной площади во время митинга, посвященного успешному завершению полета на космических кораблях «Восток-5» и «Восток-6».
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