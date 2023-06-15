«Первое, что ты испытываешь – это восторг». 60 лет полёту в космос Валентины Терешковой

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и космонавты Валентина Терешкова, Павел Попович и Юрий Гагарин на трибуне мавзолея Ленина на Красной площади во время митинга, посвященного успешному завершению полета на космических кораблях «Восток-5» и «Восток-6».