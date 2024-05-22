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Первый кадр байопика о Марке Керре с Дуэйном Джонсоном в главной роли

Первый кадр байопика о Марке Керре с Дуэйном Джонсоном в главной роли

Дуэйн Джонсон, известный по ролям в блокбастерах "Форсаж" и "Джуманджи", готовится сыграть роль легендарного бойца смешанных единоборств (ММА) Марка Керра в новом биографическом фильме под названием "Сокрушительная машина".

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