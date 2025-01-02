Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 440 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Чужая
    И всё таки интересно зачем им эта труба.  Что они опять задумали.«Северный поток-2...
  • Людмила Лепаева
    Первая Матвиенко.В первый вагон«Списки уже готов...
  • Юрий Николаев
    Ну мыслит то конечно правильно. Но (как говорится)___Поздно пить боржоми! Теперь только безоговорочная КАПИТУЛЯЦИЯ с ...Мы проиграли. Пор...

Мы проиграли. Пора останавливать войну – украинский дипломат

Мы проиграли. Пора останавливать войну – украинский дипломат

Украина уже проиграла в конфликте с Россией – это пора признать и заканчивать войну. Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
Ответить
17 час.
Юрий Николаев
Ну мыслит то конечно правильно. Но (как говорится)___Поздно пить боржоми! Теперь только безоговорочная КАПИТУЛЯЦИЯ с последующей выдачей всех военных преступников начиная с трупчинова и далее по списку!!!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх