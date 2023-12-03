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Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Пекине: там выступят Малинин, Сакамото, Хендрикс, Чок и Бейтс

Гран-при по фигурному катанию-2023/24 Финал Пекин, Китай Расписание соревнований 7 декабря, четверг Юниоры, короткая программа 10:45 Юниорки, короткая программа 11:50 Пары, короткая программа 12:55 Мужчины, короткая программа 14:07 Пары, юниоры, короткая программа 15:15 8 декабря, пятница Танцы на льду, юниоры, ритм-танец 10:30 Пары, произвольная программа 11:45 Юниорки, произвольная программа 13:05 Женщины, короткая программа 14:55 Танцы на льду, ритм-танец 16:00 9 декабря, суббота Танцы на льду, юниоры, произвольный танец 8:00 Пары, юниоры, произвольная программа 9:20 Юниоры, произвольная программа 10:45 Танцы на льду, произвольный танец 12:50 Женщины, произвольная программа 14:10 Мужчины, произвольная программа 15:27 10 декабря, воскресенье Показательные выступления 9:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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