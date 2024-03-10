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Вести Севастополь

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Более 200 немецких семей переехали на ПМЖ в Крым

Более 200 немецких семей переехали на постоянное место жительства в Крым. Эти данные были предоставлены председателем комитета Госсовета республики по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрием Гемпелем за период с 2014 года.

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