Прокуратура Молдавии потребует ареста Гуцул после ее задержания

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Прокуратура Молдавии потребует ареста главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул после ее задержания в связи с новыми обстоятельствами в уголовном деле, сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).