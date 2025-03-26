Прокуратура Молдавии потребует ареста Гуцул после ее задержания

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Прокуратура Молдавии потребует ареста главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул после ее задержания в связи с новыми обстоятельствами в уголовном деле, сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии