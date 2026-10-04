Представлен модульный блок питания Lian Li с магнитным креплением

EDGE Platinum V2 получил полностью модульную конструкцию, платиновую сертификацию и управление через фирменное ПО Lian Li выпустила серию блоков питания EDGE Platinum V2 мощностью 1000, 1200 и 1350 Вт.
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