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Представлен модульный блок питания Lian Li с магнитным креплением

Представлен модульный блок питания Lian Li с магнитным креплением

EDGE Platinum V2 получил полностью модульную конструкцию, платиновую сертификацию и управление через фирменное ПО Lian Li выпустила серию блоков питания EDGE Platinum V2 мощностью 1000, 1200 и 1350 Вт.

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