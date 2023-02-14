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Андрей Канчельскис: «Абаскаль не принесет «Спартаку» никакого чемпионства, это иллюзия»

Андрей Канчельскис: «Абаскаль не принесет «Спартаку» никакого чемпионства, это иллюзия»

Андрей Канчельскис считает, что Гильермо Абаскаль не приведет «Спартак» к чемпионству. «Продление контракта Абаскаля – это вопрос к клубу, мне до этого нет никакого дела.

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