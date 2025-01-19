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Крымская газета

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Глава Крыма поздравил православных христиан с Крещением Господним

Глава Крыма поздравил православных христиан с Крещением Господним

Глава Крыма Сергей Аксëнов поздравил православных христиан с великим праздником Крещения Господня.  "Праздник напоминает нам об одном из ключевых событий евангельской истории – Крещении Господа Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем, о Богоявлении.

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