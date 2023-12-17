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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Ларин: «Никогда не считал, что в РПЛ много качественных легионеров – не было и нет»

Николай Ларин: «Никогда не считал, что в РПЛ много качественных легионеров – не было и нет»

«Никогда не считал, что в чемпионате России много качественных легионеров. Их не было много, так же нет и сейчас.

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