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Аргументы недели

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Автопроизводство по десятилетиям, 1950–2020-е: США и другие страны, топ-5

Автопроизводство по десятилетиям, 1950–2020-е: США и другие страны, топ-5

За 70 лет мировое производство автомобилей выросло примерно с 10 млн до более чем 90 млн в год, а центр тяжести сместился из Детройта в Токио, а затем в Китай.

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