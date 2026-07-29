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Царьград

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Главное за ночь 29 июля: жертвы в Таганроге и раненые в ДНР

Главное за ночь 29 июля: жертвы в Таганроге и раненые в ДНР

Помимо человеческих потерь, украинские дроны нанесли ущерб гражданской инфраструктуре. Ночь с 28 на 29 июля ознаменовалась масштабными воздушными атаками Вооруженных сил Украины на приграничные и тыловые регионы России.

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