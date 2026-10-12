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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Сибири медведь растерзал мужчину, который считался пропавшим без вести

В Сибири медведь растерзал мужчину, который считался пропавшим без вести

Жертвой нападения хищника также стал еще один россиянин Места, где нашли тело и останки жертв медведя / Фото: Следственный комитет Иркутской области В Иркутской области 10 октября нашли тело мужчины и останки второго россиянина, который считался без вести пропавшим.

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