В Сибири медведь растерзал мужчину, который считался пропавшим без вести

Жертвой нападения хищника также стал еще один россиянин Места, где нашли тело и останки жертв медведя / Фото: Следственный комитет Иркутской области В Иркутской области 10 октября нашли тело мужчины и останки второго россиянина, который считался без вести пропавшим.