В ВСУ сообщили о проблеме с отказниками на передовой

Командир 2-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Губаренко заявил, что многие отказники на фронте благополучно избегают наказания благодаря особенностям украинского законодательства.
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