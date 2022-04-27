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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Михаил Ефремов едва неделю мог продержаться без алкоголя

Актер Михаил Ефремов в пьяном виде совершил смертельное ДТП. Камиль Ларин признался, что перед тем, как отказаться от алкоголя, он решил поговорить с Михаилом Ефремовым и был удивлен, что тот не представляет свою жизнь без горячительных напитков.

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