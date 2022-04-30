ПО РОССИИ УДАРЯТ 40 СТРАН. МОСКВА ГОТОВА

ФОТО: ANDY GIN/SHUTTERSTOCK.COM СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ Проезжая однажды на машине рядом с американской авиабазой Рамштайн на западе ФРГ, автор этих строк был потрясён её гигантскими размерами и общим видом, напоминавшим продвинутую земную базу инопланетян.