Финалистки «Мисс России-2023» из Новосибирска примерили бикини

Накануне, 4 октября, стартовало онлайн-голосование за «Мисс России-2023» — первые десять девушек, набравшие наибольшее количество голосов зрителей пройдут в ТОП-20 финалисток (еще 10 определит жюри), которые будут объявлены на торжественной церемонии в воскресенье 8 октября.