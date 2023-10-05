Финалистки «Мисс России-2023» из Новосибирска примерили бикини

Накануне, 4 октября, стартовало онлайн-голосование за «Мисс России-2023» — первые десять девушек, набравшие наибольшее количество голосов зрителей пройдут в ТОП-20 финалисток (еще 10 определит жюри), которые будут объявлены на торжественной церемонии в воскресенье 8 октября.
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