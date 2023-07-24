Роман Рейнекин. Решение МОК «амнистировать» двукратную олимпийскую чемпионку Ирину Исинбаеву, разрешив ей продолжить работу в этой организации, так бы и осталось ничем не примечательным, проходным и рядовым, достойным лишь строчки в ленте новостей, если бы не его мотивировочная часть.
На Канарах одному не грустно. Почему реабилитация Исинбаевой в МОК вызвала скандал в России
Комментарии
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Игорь Сипкин
самое интересное- это государство никак не отреагировало, во всяком случае не донесло свою позицию до общественности. ведь наверняка можно лишить гос наград и званий, которые позволяют ей сейчас и в будущем получать деньги от государства. если были вложены деньги в ее раскрутку как спортсменки, то должно быть судебное решение об аресте, изъятии в России ее финансовой подкормки. опять же в мок она кого представляет- Россию?, а кто дал ей это право?
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