БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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На Канарах одному не грустно. Почему реабилитация Исинбаевой в МОК вызвала скандал в России

На Канарах одному не грустно. Почему реабилитация Исинбаевой в МОК вызвала скандал в России

Роман Рейнекин.   Решение МОК «амнистировать» двукратную олимпийскую чемпионку Ирину Исинбаеву,  разрешив ей продолжить работу в этой организации, так бы и осталось ничем не примечательным, проходным и рядовым, достойным лишь строчки в ленте новостей, если бы не его мотивировочная часть.

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Комментарии
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Игорь Сипкин
самое интересное- это государство никак не отреагировало, во всяком случае не донесло свою позицию до общественности. ведь наверняка можно лишить гос наград и званий, которые позволяют ей сейчас и в будущем получать деньги от государства. если были вложены деньги в ее раскрутку как спортсменки, то должно быть судебное решение об аресте, изъятии в России ее финансовой подкормки. опять же в мок она кого представляет- Россию?, а кто дал ей это право?
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