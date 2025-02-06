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Константин Звоник назначен вице-губернатором Санкт-Петербурга

Константин Звоник назначен вице-губернатором Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Константина Звоника вице-губернатором. Ранее Звоник возглавлял ТФОМС города.

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