Администрация Трампа в январе займется переговорами по Украине

В январе 2025 года администрация победившего на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа начнет работать над организацией переговоров по украинскому конфликту, заявил в эфире телеканала Fox News будущий советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц.
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