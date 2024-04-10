Музей Булгакова в Киеве ответил тамошнему режиму

О весьма оригинальном комментарии сотрудников названного музея в столице так называемой «незалежной» на решение тамошнего придурковатого института так называемой «национальной памяти» внести писателя в список «украинофобов» информируют местные паблики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии