В России ужесточат правила покупки жилья с материнским капиталом

В России планируется внести изменения в процедуры приобретения жилья с использованием материнского капитала При покупке квартиры или дома обязательно потребуется участие органов опеки и попечительства, сообщают «Известия».
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